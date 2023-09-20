الصين تؤكد دعمها للجهود المبذولة من السعودية لحل أزمة اليمن

قالت ماو نينج المتحدثة باسم الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن بكين تدعم الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتهدئة الأوضاع في اليمن، وتعزيز عملية التسوية السياسية للقضية اليمنية.

وأكدت ماو نينج خلال مؤتمر صحفي، أن الصين ستعمل مع دول المنطقة والمجتمع الدولي لاستعادة السلام والاستقرار في اليمن. حسبما ذكرت شبكة "جلوبال تايمز" الصينية.

كما أعربت الصين عن أملها في أن تواصل الأطراف المعنية في اليمن حل الخلافات من خلال الحوار والتشاور.

استكمال المباحثات

في هذا الإطار، كان وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، أعلن في وقت سابق أنه التقى وفد صنعاء الذي زار الرياض لاستكمال جهود مسار السلام في اليمن. فيما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيبها بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن هذه النقاشات التي عقدها فريق التواصل والتنسيق السعودي برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، بمشاركة الأشقاء في سلطنة عُمان مع وفد صنعاء، برئاسة محمد عبدالسلام فليته، في مدينة الرياض، خلال الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر الجاري، جاءت استكمالاً للقاءات الفريق السعودي الذي أجراها في فترة سابقة مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وفي صنعاء خلال الفترة من ( 17 إلى 22 رمضان 1444هـ)، التي تم التوصل فيها إلى العديد من الأفكار والخيارات لتطوير خارطة طريق تتوافق عليها كافة الأطراف اليمنية.