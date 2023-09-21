بسبب قرار واحد.. تحذيرات خطيرة من تمرد الجيش الأوكراني

قال الصحفي الأمريكي المخضرم، الحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، نقلاً عن مسؤول في الاستخبارات الأمريكية، إنه لو صدرت الأوامر للجيش الأوكراني بمواصلة هجومه فمن المحتمل أن يحدث تمرد.

وكتب هيرش، علي “سوبستاك”، نقلا عن مسؤول في المخابرات الأمريكية لم يذكر اسمه، أن "الحقيقة هي أنه إذا صدرت الأوامر للجيش الأوكراني بمواصلة الهجوم، فسوف يتمرد الجيش. الجنود لا يريدون أن يموتوا بعد الآن، لكن هذا لا يتوافق مع الهراء الذي كتبه البيت الأبيض في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن”.

وفي وقت سابق، قال هيرش، نقلاً عن مصادر استخباراتية، إن مجتمع الاستخبارات الأمريكي يعتقد أن أوكرانيا محبطة بالفعل، وأن اختراق الدفاعات الروسية في المنطقة العسكرية الشمالية أمر مستحيل.

وكتب هيرش، علي “سوبستاك”، "هناك عناصر مهمة داخل المخابرات الأمريكية، استنادًا إلى التقارير الميدانية والاستخبارات الفنية، تعتقد أن الجيش الأوكراني المحبط قد تخلى عن اختراق خطوط الدفاع الروسية ثلاثية المراحل المفخخة".

وأضاف: “الحقيقة هي أن جيش زيلينسكي المنهك لم يعد لديه فرصة للفوز”.