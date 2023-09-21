موعد عزاء والدة دينا الشربيني

أعلنت الفنانة دينا الشربيني عن موعد عزاء والدتها من خلال حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتبت "الشربيني": سيقام عزاء أمي حبيبتي السيدة ليلى السيد عبد الله بعد صلاة المغرب بمسجد المشير طنطاوي.

انتهت منذ قليل صلاة الجنازة على والدة الفنانة دينا الشربينى من مسجد المشير طنطاوي وسط حضور عدد كبير من الفنانيين أبرزهم أحمد السعدنى وعمر السعيد وغادة عادل".

وكانت قد كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور، عن موعد ومكان جنازة والدة الفنانة دينا الشربيني.

وكتبت ريهام عبد الغفور، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. توفيت إلى رحمة الله- تعالى-: ليلى السيد عبدالله التمامي.. والدة الزميلة والصديقة دينا الشربيني ، وكلا من ريهام المندوه و نشوى المندوه و يوسف المندوه.. للفقيدة الرحمة.. ولعائلتها الصبر والسلوان”.

وأضافت ريهام عبد الغفور: “صلاة الجنازة غدا الخميس الموافق 21 من سبتمبر، عقب صلاة الظهر، من مسجد المشير طنطاوي، والدفن في مقابر العائلة بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر”.