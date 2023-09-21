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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اشترِ الآن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم لراغبي البناء

الحديد والأسمنت
الحديد والأسمنت

يقدم موقع “صدى البلد” نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت أسعار مواد البناء اليوم وتحديدا أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق المصرية.

أسعار الحديد والأسمنت

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة أسعار الحديد و الأسمنت اليوم الخميس الموافق 21- 9 - 2023، بعد حدوث انفراجة مع فتح المجال للمباني في بعض المناطق، والتي يكون فيها البناء بعدة شروط.

 

الحديد 

تراجع أسعار الحديد في مصر

سعر طن الحديد الاستثماري 

كما يبحث الكثير عن سعر الطن الاستثماري عند البناء الجديد أيضا بعد حديد عز، والذي سجل 32000 ألف جنيه كمتوسط سعر، بعدما سجل نحو 44.5 ألف جنيه كأعلى سعر بتراجع 12 ألف جنيه.

سعر حديد عز اليوم

ويبحث الكثير عن سعر طن حديد عز اليوم، إذ سجل 33,500 جنيه كمتوسط سعر اليوم بعد 45 ألف جنيه قبل أيام قليلة، بفارق نحو 11500 جنيه.

أسعار الحديد اليوم

  1. سعر حديد عز 33,500 جنيه
  2.  سعر حديد المصريين 32,500 جنيه 
  3. سعر حديد بشاي 33,000 جنيه 
  4. سعر حديد العتال 32,800 جنيه 
  5. سعر حديد عطية 32,700 جنيه
  6. سعر حديد سرحان 31,800 جنيه 
  7. سعر حديد المراكبي 32,500 جنيه 
  8. سعر حديد الكومي 32,400 جنيه 
  9. سعر حديد المعادي 32,200 جنيه 
  10. سعر حديد العشري 32,500 جنيه 
  11. سعر حديد بيانكو 32,000 جنيه 
  12. حديد السويس للصلب 33,000 جنيه 
  13. سعر حديد اركو ستيل 32,500 جنيه 
  14. سعر حديد ستار ستيل 31,600 جنيه 
  15. سعر حديد عنتر 31,600 جنيه 
  16. سعر حديد مصر ستيل 32,100 جنيه 
  17. سعر حديد الجارحي 33,000 جنيه 
  18. سعر حديد الجيوشي 32,000 جنيه 
  19. سعر حديد المدينة 32,900 جنيه 

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

ويبحث الراغبون في البناء اليوم ، عن سعر طن الأسمنت ، وكذلك سعر الأسمنت اليوم في مصر، والذي جاء كالتالي: 

الأسمنت 

 

  1.  سعر أسمنت سيناء 42.5 1900 جنيه
  2. سعر اسمنت السويس 1970 جنيها
  3. سعر اسمنت السهم 1910 جنيهات 
  4. سعر اسمنت المعلم 1900 جنيه 
  5. سعر اسمنت حلوان 1950 جنيها 
  6. سعر اسمنت السويدي 2150 جنيها 
  7. سعر اسمنت قنا (المسلة) 1810 جنيهات
  8. سعر اسمنت المسلح 1990 جنيها
  9. سعر أسمنت النصر 1970 جنيها 
  10. سعر اسمنت الممتاز 2060 جنيها 
  11. سعر اسمنت التعمير 1970 جنيها 
  12. سعر اسمنت المنيا 1970 جنيها 
  13. سعر أسمنت المصريين 2060 جنيها 
  14. سعر اسمنت الصعيد 2070 جنيها 
  15. سعر اسمنت اسيوط 1890 جنيها 
  16. سعر اسمنت وادي النيل 1900 جنيه 
  17. سعر أسمنت جنوب الوادي 1890 جنيها
  18. سعر اسمنت المخصوص 1920 جنيها
  19. سعر اسمنت أسوان 1780 جنيها 
  20. سعر اسمنت العسكري  1900 جنيه
     

آخر أسعار مواد البناء

ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق، وترتبط الأسعار بآليات العرض والطلب بالسوق، ويتم إعلان أسعار مواد البناء، للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وأسعار الحديد والأسمنت ليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع.

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