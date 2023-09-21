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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يكرم منال رستم أول مصرية تصعد قمة جبال إيفرست

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية يكرم البطلة منال رستم

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بمكتبه البطلة منال رستم أول فتاة مصرية سكندرية تصعد  قمة جبال ايڤرست "أعلى جبال العالم" بارتفاع نحو 9 آلاف متر، وذلك في إطار حرص المحافظ على تكريم النماذج السكندرية المضيئة تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية بدعم أبطالنا المتميزين فى جميع المجالات.

وأشاد محافظ الإسكندرية؛ بما قامت به العداءة منال رستم من عمل بطولي، وما يسبقه من تدريب شاق واستعدادات لإنجاح المهمة، لتصبح أول فتاة مصرية سكندرية تصل إلى أعلى قمة في العالم، مثمناً رفعها علم مصر وترديد عبارة "تحيا مصر".

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ولفت الشريف؛ إلى أن الفتيات المصريات قادرات على قهر أصعب الظروف، وتحقيق النجاح وسط المشاق البالغة بعزيمتهن وإصرارهن، مشيراً إلى أن الرياضة تمثل إحدى القوى الناعمة التي ينبغي عليها الاستثمار فيها، لما يمكنها من ترويج لمصر في العديد من المحافل.

ومن جانبها؛ أعربت رستم عن سعادتها لاستقبال محافظ الاسكندرية اليوم لتكريمها مقدمة الشكر له على حفاوت الاستقبال.
أوضحت رستم أن "الطريق لم يكن سهلاً، فالفكرة استغرقت سنوات لتنفيذها، وممارسة ألعاب القوى والجري وغيرها من الألعاب، بجانب خوض العديد من الماراثونات العالمية.

وأضافت أن الصعود إلى إيفرست سبقه صعود العديد من قمم الجبال، في أفريقيا وأوروبا، ومن بينها قمة جبل كيليمانجارو في تنزانيا، التي تعد أعلى قمة جبلية في قارة أفريقيا، ويقدر ارتفاعها بـ5 آلاف و895 متراً، وصعدت قمة جبل كينيا، ثاني أعلى قمة جبلية في العالم، وقمة جبل "إلبروس" في روسيا.

وقالت رستم؛ أنه على الرغم من تخرجها من كلية الصيدلة والعمل صيدلانية قررت تركيز كل اهتمامها على رياضة التسلق، مشيره إلى أن بداية الحلم بصعود قمة جبل إيفرست بدأت من صعود جبل سانت كاترين في جنوب سيناء.

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