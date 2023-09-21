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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يخصم 5% من مستحقات نجم الفريق بعد رفضه الذهاب لملعب المباراة

صدى البلد

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي عن قرار نادي الزمالك بعد رفض مدافع الفريق حسام عبد المجيد الذهاب مع الفريق إلى ملعب المباراة .


وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي تويتر :" خصم ٥% من عقد حسام عبد المجيد بعدما رفض الذهاب مع الفريق لملعب الدفاع الجوي بعد استبعاده من التشكيل ".

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة بيراميدز المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود علاء - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - عمرو السيسي - عمر جابر

خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم" إيشو"  - ناصر منسي - سيد عبد الله "نيمار".

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