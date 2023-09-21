20 دقيقة.. لا أهداف وبيراميدز الأخطر على مرمى الزمالك

مرت 20 دقيقة من مواجهة بيراميدز والزمالك بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد الدفاع الجوي في أولى جولات الدوري الممتاز.

بدأ بيراميدز اللقاء بهجوم منظم ومتقن، ولكن لم يتمكن من تسجيل أي أهداف.

ووصل بيراميدز لمرمى الزمالك أكثر من مرة في الربع ساعة الأولى من المباراة هدد خلالها محمد صبحي حارس الزمالك ولكن دون أهداف.

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود علاء - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - عمرو السيسي - عمر جابر

خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم" إيشو" - ناصر منسي - سيد عبد الله "نيمار".

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - مهند لاشين

خط الهجوم: فيستون ماييلي