عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

للأسبوع الرابع على التوالي.. قافلة دعوية للأزهر والأوقاف إلى شمال سيناء

قافلة دعوية
قافلة دعوية

استقبلت مديرية أوقاف شمال سيناء رابع القوافل الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتؤدي رسالتها على الوجه الأكمل بإدارات أوقاف الجورة، والماسورة، والشيخ زويد اليوم الخميس 21 / 9/ 2023م، حيث تشمل القافلة الدعوية ندوات، ولقاءات موسعة مع الشباب، وأداء أعضاء القافلة خطبة الجمعة 22 9/ 2023م حول موضوع: : " حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع أصحابه"، بمساجد إدارات أوقاف الجورة، والماسورة، والشيخ زويد، وعقد مجالس إفتاء.

قافلة دعوية للأزهر والأوقاف إلى شمال سيناء

تأتي هذه القافلة بمشاركة (خمسة عشر عالمًا): خمسة من الأزهر الشريف، وثمانية من وزارة الأوقاف، واثنان من دار الإفتاء المصرية، وبحضور الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، وقيادات الدعوة بالمديرية، وذلك على النحو التالي:

1- د / خالد السيد محمد غانم مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة الجورة - الجورة – الجورة.

2- الشيخ / مرتجي عبد الرؤف شعبان يونس واعظ بالأزهر الشريف الحاج عايش - الوحشي – الجورة.

3- الشيخ / محمد كمال أحمد محمد أمين فتوى بدار الإفتاء التوبة - أبو العراج – الجورة.

4- الشيخ / محمد أحمد عبد السلام حسن واعظ بالأزهر الشريف التوحيد - أبو العراج – الجورة.

5- الشيخ / أحمد إبراهيم الشحات علي إمام وخطيب النصر - الظهير – الجورة.

6- الشيخ / إبراهيم عثمان خميس إبراهيم إمام وخطيب الخير - نجع شبانة – الماسورة.

 

الأوقاف تعلن عن مسابقة علوم القرآن الكريم والسنة النبوية ..الاشتراك والجوائز

نصائح أمين الإفتاء للمواظبة على الأذكار يوميا.. اتبعها تكن في معية الله

7- الشيخ / محمد الشحات السيد موسى أمين فتوى بدار الإفتاء ابو هريرة ( رضي الله عنه ) – شبانة الماسورة.

8- الشيخ / علي عمر علي روبي واعظ بالأزهر الشريف عباد الرحمن - البرث – الماسورة.

9- الشيخ / أحمد ربيع أحمد السيد إمام وخطيب البرث - البرث – الماسورة.

10- الشيخ / محمد صبر محمود نصر واعظ بالأزهر الشريف عمر بن الخطاب (رضي الله عنه ) - الماسورة – الماسورة.

11- الشيخ / محمود محمد أحمد علي إمام وخطيب الوحشي – الوحشي- الشيخ زويد.

12- الشيخ / أحمد جمال أحمد راشد واعظ بالأزهر الشريف أبو بكر ( رضي الله عنه ) - البخايتة – الشيخ زويد.

13- الشيخ / عبد الله ناصر عبد الله محمد عبد الصمد إمام وخطيب التوبة - العكور - الشيخ زويد.

14- الشيخ / محمود فرحات أمين خليفة خليل إمام وخطيب المعنى - المعنية - الشيخ زويد.

15- الشيخ / سيد بدوي إسماعيل إبراهيم إمام وخطيب العكور - العكور - الشيخ زويد.

في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

الأزهر الأوقاف دار الإفتاء مجالس إفتاء وزارة الأوقاف مديرية أوقاف شمال سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

لمست الممنوع.. المتهم بابتزاز فتاة: فيديوهاتها العارية على السرير برضاها

الزمالك يرفض عرضا بـ 50 مليون دولار من الفيفا.. تفاصيل مثيرة

مفاجآت قوية | تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

حاول إخراج الجنين على طريقة فيديوهات يوتيوب| وفاة سيدة على يد زوجها أثناء ولادتها بالمنزل.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

الأوقاف تعلن عن مسابقة علوم القرآن الكريم والسنة النبوية ..الاشتراك والجوائز

نصائح أمين الإفتاء للمواظبة على الأذكار يوميا.. اتبعها تكن في معية الله

هل "يس و طه" من أسماء النبي.. أمين الإفتاء يجيب

هل يجوز سجود السهو لمن يتعرض للوسواس في الصلاة.. أمين الإفتاء يجيب

5684 متسابقا و165 لجنة.. الأزهر يختتم فعاليات اختبارات مسابقة حفظ القرآن الكريم

مفتي الجمهورية يتوجه الى موسكو للمشاركة في مؤتمر "منهجية الإفتاء في روسيا"

كيف تعرف نتيجة صلاة الاستخارة؟ الإفتاء تكشف خطوات أدائها

حكم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس متعمدا .. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

على رأسه البريكس.. تفاصيل اجتماع وزير الخارجية مع نظيره الروسي في نيويورك

400 مليون دولار تنعش خزانة مصر.. والحكومة تنفقها على هذا المشروع

مفاوضات السلام تقترب.. الكشف عن مفاجآت صادمة بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

تقرير بريطاني: مصر تنافس نخبة الدول كأفضل وجهة لقضاء العطلات في العالم

شكري : العلاقات مع السعودية عميقة على جميع المستويات ولا غنى عنها

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسي أوجه التعاون والمشروعات الجاري تنفيذها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت كوب شاي في الصباح؟.. شوف النتيجة

أب يستغيث: ابني محتاج زراعة كبد وكلى قبل 3 أسابيع

فستان طويل.. مي حلمي تستعرض جمالها داخل السيارة | شاهد

فستان تايجر.. رانيا يوسف تثير الجدل بظهورها الأخير

فيديو

محمد بن سلمان: تقدمنا لن يتوقف وسنكون من أقوى اقتصادات العالم

فتح المدارس أول يوم لطلاب هذه الصفوف | قرار عاجل من التعليم ..فيديو

زوجة لاعب أهلاوي.. تعرف على سلمى الجابري ملكة جمال مصر/ فيديو جراف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل قرار البنك المركزي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ