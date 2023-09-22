دعاء حسن الخاتمة مكتوب.. كلمتان من الهدي النبوي لتحظى ببشارة الملائكة

يكثر البحث عن دعاء حسن الخاتمة، حيث يتساءل البعض هل هناك دعاء يستعان به على حسن الخاتمة؟، وكيف يرزقني الله حسن الخاتمة؟، خاصة في يوم الجمعة.

دعاء حسن الخاتمة

حسن الخاتمة واحدة من أكثر الأمنيات التي تصاحب المسلم في حياته، فكيف لا والذين يرزقونها هم مبشرون في الدنيا والآخرة، يقول المولى تبارك وتعالى: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ»، واعلم أن من مات في يوم الجمعة أو ليلتها وقاه الله فتنة القبر، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ» رواه أحمد والترمذي.

وعن دعاء حسن الخاتمة يقول الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن هناك كثيرا من الأقوال والأفعال التي يستعان بها على جلب حسن الخاتمة، مشيرًا إلى ضرورة الإكثار من دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم (اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة).

ولفت إلى أن هذا الدعاء من جوالب حسن الخاتمة إن شاء الله تعالى فاجعله من أورادك 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء، بل واجعله من أدعيتك بعد كل صلاة وسوف تجد من آثاره الطيبة ما يسرك لدرجة تدهشك هذا والدليل على ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بذلك الدعاء رواه أحمد وابن حبان والحاكم ..

قال الإمام المناوي : وزاد الطبراني في روايته (من كان ذلك دعاءه مات قبل أن يصيبه البلاء)، وقال بعد كلام له في الشرح: قال الحافظ الهيثمي : رجال أحمد وأحد إسنادي الطبراني ثقات ..

وشدد على أنه مما يستعان به على حسن الخاتمة ويدل عليها مداومة المسلم على الطاعة إلى أن يموت عليها ويستأنس على ذلك بأشياء كثيرة منها أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز توفي وهو يقرأ قوله تعالى ( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ) ..

علامات حسن الخاتمة

وفي بيان علامات حسن الخاتمة، قال الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي إن هناك العديد من العلامات، وتعد أول علامة ممن علامات تدل على حسن الخاتمة هي نطق الشهادتين وليس شرط نطقها بلسانه ولكن يمكن أن ينطقها بعينه أو بإصبعه.

كذلك رشح الجبين وهو ما اخبرنا به رسولنا الكريم، والموت ليلة الجمعة يعد من علامات تدل على حسن الخاتمة وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، إلا وقاه الله فتنة القبر» .

أيضا أن يموت شهيدا في سبيل الله وليس كل الشهادة في المعركة فالغريق شهيد مريض السرطان شهيد والمبطون ومن يدافع عن عرضه والذي مات في هدم وغلف الرسول هذا كله بحديثه الكريم “ من سأل اللَّه تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، ومنه أن يكون أخر عمل له فالدنيا يرضى الله أي أن يكون صلى فمات أو وصل رحمه ثم مات وغيرها من الأفعال الحسنة، إلى جانب ثناء أهل الخير على المتوفى.