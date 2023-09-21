أكد مساهمات مصر في تعزيز الأمن.. شكري يلتقي أمين حلف الناتو| فيديو

التقى وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الخميس، أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد شكري، خلال اللقاء، أن مساهمات مصر المتعددة الأوجه في تعزيز الأمن الإقليمي أثبتت أن مصر شريك موثوق به ويعتمد عليه في مواجهة التحديات العالمية الراهنة.

وكتبت وزارة الخارجية علي حسابها الرسمي علي منصة “إكس”: “وزير الخارجية يلتقي الآن مع سكرتير عام حلف الناتو... شكري أكد أن مساهمات مصر المتعددة الأوجه في تعزيز الأمن الإقليمي أثبتت أن مصر شريك موثوق به ويعتمد عليه في مواجهة التحديات العالمية الراهنة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، عن لقاء وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مع نظيره المصري، سامح شكري، على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكتبت وزارة الخارجية الروسية، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، “على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى وزير الخارجية سيرجي لافروف، بنظيره المصري سامح شكري”.