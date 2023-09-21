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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري: بحثت مع وزير خارجية إيران وضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات

سامح شكري
سامح شكري

قال وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الخميس، إنه بحث مع وزير خارجية إيران وضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات.

وقال شكري، في تصريحات لقناة “العربية” السعودية، “بحثت مع وزير خارجية إيران، حسين أميرعبداللهيان، وضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين البلدين”.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية استقبل بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، أمس الأربعاء، حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران. 
 وتناول اللقاء قضية العلاقات الثنائية بين البلدين، واستكشاف المحددات والضوابط التي تحكمها، وبما يؤدي إلى تطويرها على النحو الذي يحقق مصالح الشعبين المصري والإيراني تأسيساً على مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار والتعاون وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

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ومن جانبه، أكد وزير خارجية إيران، تطلع بلاده لتطوير علاقتها مع مصر، واستعادتها إلى مسارها الطبيعي الذي يتسق مع الميراث التاريخي والحضاري للدولتين، مؤكداً  أن هذا اللقاء يمثل خطوة هامة على مسار تطبيع العلاقات. 

شكري ايران وزير خارجية إيران مصر

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