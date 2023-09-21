شكري : العلاقات مع السعودية عميقة على جميع المستويات ولا غنى عنها

قال وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الخميس، إن العلاقات مع المملكة العربية السعودية عميقة على كافة المستويات ولا غنى عنها.

وقال شكري، في تصريحات لقناة “العربية” السعودية، إن “العلاقات مع المملكة العربية السعودية عميقة على كافة المستويات ولا غنى عنها”، مضيفا أن “الأهداف مع السعودية مشتركة ونحافظ على التواصل والتنسيق معها”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن ترحيبها بالجهود التي تضطلع بها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان على مسار دعم التوصل لحل مستدام للأزمة في اليمن الشقيق، واستضافة المملكة العربية السعودية لجولة من المحادثات مع وفد يمني من صنعاء لدعم تلك الجهود.

وجددت مصر في البيان تأكيدها على دعم كافة الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في اليمن الشقيق، والتوصل إلى حل سياسي مستدام يستند إلى مرجعيات الحل المعتمدة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وكذا قرار مجلس الأمن رقم (٢٢١٦)، مؤكدةً على ثوابت الموقف المصري الداعية إلى أهمية دعم عملية سياسية جامعة لكافة الأطراف اليمنية، تحفظ وحدة الشعب اليمني وسيادته وسلامة أراضيه.