بعد دقيقتين من التعادل.. نداي يسجل هدف التقدم للزمالك في مرمى بيراميدز

تقدم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك على منافسه بيراميدز، في اللقاء المقام على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

سجل إبراهيما نداي لاعب الزمالك الهدف الثاني في مرمى بيراميدز في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

تفاصيل المباراة..

بدأ بيراميدز اللقاء بهجوم منظم ومتقن، ولكن لم يتمكن من تسجيل أي أهداف.

ووصل بيراميدز لمرمى الزمالك أكثر من مرة في الربع ساعة الأولى من المباراة هدد خلالها محمد صبحي حارس الزمالك ولكن دون أهداف.

ارتكب محمد اشرف روقة خطأ أمام منطقة جزاء الزمالك، احتسبها حكم المباراة ركلة حرة مباشرة.

تصدى عبد الله السعيد لاعب بيراميدز للكرة وسدد ركلة عالمية في الدقيقة 23 من عمر المباراة ليتقدم بالهدف الأول لبيراميدز على الزمالك.

سدد دونجا كرة صاروخية ارضية لا تصد ولا ترد في مرمى احمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز ليتعادل للزمالك في الدقيقة 57.



ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود علاء - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - عمرو السيسي - عمر جابر

خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم" إيشو" - ناصر منسي - سيد عبد الله "نيمار".

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - مهند لاشين

خط الهجوم: فيستون ماييلي