محمد موسى: اكتشاف 50 بئر غاز طبيعي وبترول في عهد السيسي

قال الإعلامي محمد موسى، إن فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، شهدت العديد من الاكتشافات البترولية من بينها حقل ظهر وحقل بدر وعدد كبير جدا يصل إلى أكثر من 50 بئر غاز طبيعي وبترول.

تابع محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، العاصمة الإدارية الجديدة ستنقل مصر نقلة نوعية، لافتا إلى أنه تم إنشاء أكثر من 55 جامعة حكومية وأهلية في عهد الرئيس السيسي، مما يشير إلى اهتمام الدولة الكبير بملف التعليم وتوليه أولوية كبرى.

وتابع محمد موسى، كما تم الاهتمام بملف السياحة الشاطئية من خلال مدينة العلمين الجديدة، وأصبح قبلة لرؤساء الدول، كما عمل على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تدشين البنك المركزي المصري العديد من المبادرات برعاية الرئيس السيسي من بينها التمويل العقاري وشبكات الري الحديثة ومبادرة باب رزق الموجهة للمرأة المصرية.

