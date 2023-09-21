ارتفاع قطاعات المقاولات والاتصالات والتجارة بالبورصة اليوم

ارتفع أداء قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات اليوم الخميس، على رأسها:

قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.7%

قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.6%

قطاع العقارات بنسبة 2.4%

قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.2%

قطاعا البنوك والموارد الأساسية بنسبة 1.1%

قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1%.



قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.7%

قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، ومواد البناء، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.6%

قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.5%

قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات التعليمية بنسبة 0.2%

فيما تراجع قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.8%، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.356 تريليون جنيه، لتربح نحو 14 مليار جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.43% عند مستوى 20080 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.43 % عند مستوى 24219 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.46% عند 8408 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.97%عند مستوى 3828 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.5 % عند مستوى 5675 نقطة.