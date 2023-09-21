وزير الخارجية السعودي: على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الجماعات المسلحة

التقى رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان حيث أشاد بموقف المملكة المشرف إلى جانب الشعب اليمني وبمساعيها الحميدة من أجل إحلال السلام والاستقرار في البلاد.

وبدوره قال الأمير فيصل: نتطلع لأن يسهم الحوار بين الأطراف اليمنية في تحقيق الاستقرار.

وأضاف وزير الخارجية السعودي: على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات جادة وصارمة تجاه الجماعات المسلحة.

وأتم: سهولة امتلاك الجماعات للأسلحة المتطورة يقوض مؤسسات الدول حيث أن الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة لها دور متنام في خلق الأزمات.