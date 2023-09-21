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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأشيرة سفر للرذيلة .. كشف فضيحة عاطل في الإسكندرية

صدى البلد


واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود إحدى الصفحات على أحد مواقع التواصل الإجتماعى يقوم خلالها المسئول عن تلك الصفحة بالإعلان عن إستعداده لتسهيل سفر السيدات خارج البلاد وتحريضهم على ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل تحصلهن على مبالغ مالية.

 عقب تقنين الاجراءات أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة تلك الصفحة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية) حال تواجده بمحافظة الإسكندرية وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.. بهدف التربح المادى.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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