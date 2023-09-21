مصطفى قمر: مشكلتي مع طارق الشناوي من 20 سنة.. فيديو

قال الفنان مصطفى قمر إن أساس مشكلته مع الناقد الفنى طارق الشناوى، أن الأخير قال عنه أنه مطرب فاشل، معقبا "بينى وبينه مشكلة شخصية لها 20 سنة".

وأضاف مصطفى قمر، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج “آخر النهار” المذاع عبر قناة "النهار" قائلا: "انا محقق نجومية فى الوطن العربى وأمريكا عمرها 35 سنة، وما ينفعش النهاردة طارق الشناوي يقيم نجوميتي".

طارق الشناوي



وأكد مصطفى قمر، أن طارق الشناوى لا يستطيع أن يصرح بأن مسؤول ما "فاشل"، لأنها تعتبر قضية سب وهذا ما تقدم به ضده، حفاظا على حقوقه الأدبية.

وتابع مصطفى قمر: طارق الشناوي ناقد سينمائي، وليس نقاد غنائى ولا يستطيع فهم الموسيقى.. بأى حق يقيمنى كفنان؟.