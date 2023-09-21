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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتقال 4 أشخاص بشبهة سرقة دبابة تابعة لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه تم اعتقال أربعة أشخاص من طبريا وحيفا ومجدال هعيمك وعين هشوفيت للاشتباه في تورطهم في سرقة دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي من قاعدة تدريب في شمال إسرائيل.

 

وحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، فإنه تم تمديد اعتقال ثلاثة من المشتبه بهم حتى 24 سبتمبر.

وأمرت محكمة الصلح في حيفا بإطلاق سراح المشتبه به الرابع، لكن الشرطة قدمت استئنافا سيتم مناقشته في جلسة استماع يوم الجمعة.

 

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، إن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقا في سرقة دبابة ميركافا من قاعدة تدريب عسكرية للجيش الإسرائيلي قرب محور طرق "إلياكيم".

 

وبحسب الصحيفة فقد أبلغت وزارة الدفاع الإسرائيلية الشرطة عن الدبابة التي سرقت من قاعدة الجيش الإسرائيلي، وعند تلقي البلاغ، بدأ ضباط شرطة منطقة الساحل بإجراء عمليات تفتيش، وبعد وقت قصير، عثر على الدبابة في ساحة للخردة.

وقالت الصحيفة إن عناصر الشرطة اعتقلت شخصين في الأربعينيات من عمره، بشبهة السرقة.

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وأضافت الصحيفة وفقا للتحقيق الأولي في ملابسات القضية، أن الدبابة لم تكن فاعلة، وأنها سُرقت من مكان الحادث لأسباب لا تزال قيد التحقيق حتى هذه المرحلة.

 

وأوضحت الصحيفة أن الدبابة قديمة ولم تكن نشطة منذ عدة سنوات، وكانت تستخدم لتدريبات الجنود، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يمتلك مئات المركبات المدرعة من فترات سابقة والتي تنتشر أحيانًا في مناطق إطلاق النار كأهداف للقصف.

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