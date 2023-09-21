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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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منحة بأثر رحعي.. التأمينات تزف بشرى لأصحاب المعاشات

صدى البلد

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك تمامًا الصعوبات التي يواجهها المواطنون، لافتا إلي أن أحدث حزمة اجتماعية لدعم مستفيدي المعاشات تم إطلاقها قبل نحو 11 شهرًا، حيث تضمنت زيادة بمقدار 300 جنيه.

وخلال مشاركته في برنامج "المصري افندي"، المذاع عبر قناة المحور، قال اللواء جمال عوض إن الرئيس السيسي أقر حزمة جديدة ستبدأ تنفيذها اعتبارًا من الأول من أكتوبر القادم. وتشمل هذه الحزمة زيادة بمقدار 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه كمنحة استثنائية، موضحا أن صرف هذه الزيادة يتطلب صدور قانون جديد وموافقة مجلس النواب.

وأشار إلى أنه بمجرد صدور القرار، سيتم التنسيق مع وزارة المالية لإعداد مشروع قانون يتعلق بالحزمة الاجتماعية. ثم سيتم إحالة هذا القانون إلى مجلس النواب، ومن المتوقع أن يعقد المجلس اجتماعه في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر. وبناءً على ذلك، لن يتم صرف هذه الزيادة إلا بعد صدور القانون، ومن المتوقع أن يتم صرفها بصورة رجعية في شهر نوفمبر، حيث يتم عادة صرف المعاشات في بداية الشهر وليس في نهايته.

 

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