مدحت نافع : الصناعة هى المخرج المستدام والأمان من كل الأزمات

قال مدحت نافع الخبير الاقتصادى، أن الصناعة هى المخرج المستدام والأمان من كل الأزمات، مؤكدا ضرورة التوازن بين الصناعات كما فعلت الصين.



وأضاف مدحت نافع خلال حواره مع برنامج "مصر جديدة"، المذاع عبر قناة "اى تى سى"، بالصناعة يمكن للدولة توفير احتياجات السوق المحلى، مؤكدا أنها القطاع الأكثر تشابكا مع القطاعات الاقتصادية.

17% من إجمالى الناتج المحلى



وأوضح الخبير الاقتصادي، الصناعة فى الوقت الحالى لا تساهم إلا بنسبة 17% من إجمالى الناتج المحلى، لافتا إلى انها تستوعب حوالى 15% من العمالة.

وأكد الخبير الاقتصادى، أن الصناعة فى مصر قطاع واعد ولا غنى عن تطويره بالشكل المناسب.