شريف حمودة يكشف تفاصيل مبادرة "صنع"

أكد شريف حمودة، رجل الصناعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا في عام 2015 بإنشاء المجمع الإقليمي التنموي بأطفيح، مشيرا إلى أن أطفيح تقع في بداية الصعيد وقريبة من القاهرة، والطرق الرئيسية في المحافظات.

وقال شريف حمودة، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن مبادرة "صنع"،هدفها تقديم تسهيلات للمصنعين من 8 لـ 10 سنوات وبفائدة 5% فقط، وبدون دفع أي مقدم من قبل المصنع، مؤكدا أن هدفها المستثمر الصغير، وشباب المصنعين، حيث تقدم لهم تسهيلات عديدة.

شراكات أجنبية

وتابع رجل الصناعة، أن مبادرة “صنع”، من خلالها تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين من بينها الأرض والعمالة، مؤكدا أن المبادرة هدفها زيادة الإنتاج، والشركة تساعد صغار المصنعين في التسويق وتوفير المادة الخام، والتمويل للتشغيل فضلا عن وجود شراكات أجنبية.