عضو اتحاد المستثمرين: الدولة أنشأت 17 منطقة صناعية في المحافظات

تحدث المهندس صبحى نصر، عضو اتحاد المستثمرين،عن أهمية الصناعة فى الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الهامة لدعم الصناعة، منها البنية التحتية والتشريعية.

وأكد صبحى نصر خلال حواره مع برنامج "مصر جديدة"، المذاع عبر قناة "اى تى سى"، أن الصناعة قاطرة التنمية فى أى بلد، وكل القطاعات الاستثمارية، من زراعة وسياحية وغير ذلك مهمة لكن أهمها الصناعة.

أهمية الصناعة

وعدد عضو اتحاد المستثمرين أهمية الصناعة قائلا:" تسهم فى الحد من البطالة، لأنها أكبر مستوعب للعمالة، تؤمن السلم الاجتماعى لأى بلد، فمن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره.

وأكد عضو اتحاد المستثمرين الصناعة تقوم على محورين، أولهما الحفاظ على الصناعات القائمة وتطويرها، وتوطين صناعات جديدة، لافتا إلى أن الدولة أنشأت 17 منطقة صناعية في المحافظات.