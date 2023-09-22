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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الاهتمام بشباب المخرجين

خالد جلال يعقد اجتماعًا مع مديري فرق «بيت المسرح» لمناقشة خطة 2024 |صور

خالد جلال يعقد اجتماعا
خالد جلال يعقد اجتماعا مع مديري فرق "بيت المسرح"

في إطار استعدادات البيت الفني للمسرح، للإعلان عن خطة العام المقبل، عقد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، اجتماعا أمس الخميس، مع جميع مديري فرق البيت الفني للمسرح ومديري الإدارات ذات الصلة، لمناقشة خطة البيت الفني للمسرح لعام ٢٠٢٤، بالإضافة الى مناقشة ما تم إنجازه من خطة ٢٠٢٣، والعروض المرتقبة حتى نهاية العام الجاري .

وأكد المخرج خالد جلال على ضرورة تنوع العروض، مع الاهتمام بشباب المخرجين، خاصة الصاعدين منهم في مهرجانات المسرح المختلفة، جنبًا إلى جنب مع المخرجين الكبار أصحاب التجارب الفارقة في المسرح، كما أكد على اهتمام البيت الفني للمسرح بالنصوص وجودتها من خلال عرض كافة المشاريع على لجنة قراءة بحيادية تامة .

وثمّن رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، وحصد عروض البيت الفنى للمسرح معظم جوائز المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته هذا العام، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد دلالة على جودة العروض المقدمة وما شهدته من إقبال جماهيري .

يذكر أن البيت الفني للمسرح كان قد أعلن عن خطة عام 2023 خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع شهر يناير الماضي بالمسرح القومى، وجاري الإعداد لتنفيذ الجزء الأخير منها خلال الثلاثة أشهر المقبلة .

خالد جلال يعقد اجتماعا مع مديري فرق
خالد جلال يعقد اجتماعا مع مديري فرق "بيت المسرح"
خالد جلال يعقد اجتماعا مع مديري فرق
خالد جلال يعقد اجتماعا مع مديري فرق "بيت المسرح"
خالد جلال يعقد اجتماعا مع مديري فرق
خالد جلال يعقد اجتماعا مع مديري فرق "بيت المسرح"
خالد جلال يعقد اجتماعا مع مديري فرق
خالد جلال يعقد اجتماعا مع مديري فرق "بيت المسرح"

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