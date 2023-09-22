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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من الطائرة | صديقة رونالدو في أحدث إطلالة بالأبيض المكشوف

جورجينا
جورجينا

تحرص جورجينا رودريجيز عارضة الأزياء العالمية وصديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، على مشاركة متابعيها احدث اطلالاتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت جورجينا في الصورة من داخل الطائرة بإطلالة مثيرة، مرتدية فستان مكشوف باللون الابيض، مع تسريحة شعر مميزة، مما نال إعجاب متابعيها.

وتفضل عارضة الأزياء، جورجينا، اختيار الملابس الأنيقة التي تبرز جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الغامقة،وتميل عارضة الأزياء جورجينا إلى الظهور بجمالها الطبيعي من دون وضع المكياج بطريقة لافتة.

يذكر أن رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب منذ 2016، وأنجبا ألانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام(2022)،كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودان فيعام2017 من أم بديلة أيضاً.

ويعيش كريستينانو وجورجينا معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى نادي النصر في يناير الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.

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IMG_٢٠٢٣٠٩٢١_١٦٢٥١٤
IMG_٢٠٢٣٠٩٢١_١٦٢٥٠٣
IMG_٢٠٢٣٠٩٢١_١٦٢٥٠٣
الإسبانية جورجينا رودريجيز جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو في الطائرة إطلالة جذابة

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