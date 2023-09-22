حسام عبد المجيد يكشف حقيقة تمرده قبل مباراة الزمالك وبيراميدز

حرص حسام عبدالمجيد مدافع نادي الزمالك، على توضيح حقيقة تمرده على الجهاز الفني والغياب عن مباراة الفريق أمام بيراميدز في الدوري، وسبب مغادرته لمعسكر الفريق.

وكتب حسام عبدالمجيد عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: "رسالة مهمة لأعظم جمهور في العالم لم ولن أتمرد في يوم من الأيام علي من لهم الفضل عليا بعد الله سبحانه وتعالي كنتم دائما العون السند وستبقون دائما القيمة والمعدن الذي لن يتغير أبدا".

وكان قد تعادل فريق الزمالك أمام بيراميدز بهدفين لكل منهما ، بالمباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري نايل .

وأحرز هدفي بيراميدز كل من عبد الله السعيد ورمضان صبحي، فيما أحرز هدفي الزمالك كل من دونجا، وابراهيم نداي.

وحصل بيراميدز والزمالك على نقطة بعد التعادل في المباراة، ليحتلا المركز الثامن والتاسع على الترتيب في جدول ترتيب الدوري .