محمد عبد المنعم : سقطت خلال أول اختبارين للقبول بالأهلي ونجحت في الثالث

كشف محمد عبد المنعم، لاعب النادي الأهلي المنتخب الوطني المصري، أنه قد أجرى اختبارات للالتحاق بفريق النادي الأهلي عندما كان صغيرًا، وأنه في البداية تم رفضه في اختبارين، ولكنه نجح في الاختبار الثالث.

وقال اللاعب خلال مشاركته في برنامج "كابيتانو مصر": "ذهبت إلى اختبارات النادي الأهلي وأنا صغير، ولكن في البداية لم يتم قبولي في الاختبارين الأوليين، ولكن تم قبولي في الاختبار الثالث".

وقام محمد عبد المنعم خلال مشاركته في البرنامج بمنح أحمد أشرف، لاعب فريق حسن شحاتة الذي يتدرب تحت قيادة طارق السيد، الشارة الذهبية كأفضل لاعب في مباراة بين فريقي ثابت البطل وحسن شحاتة.