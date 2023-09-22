تونس وأمريكا تؤكدان حرصهما على تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات

أكد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، وباربارا ليف مساعدة وزير الخارجيّة الأمريكي للشرق الأدنى الحرص على علاقات الصداقة القائمة بين البلدين و تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات، بما في ذلك دعم جهود تعافي الاقتصاد الوطني.



جاء ذلك خلال لقائهما أمس /الخميس/، على هامش أعمال الجزء رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق بيان للخارجية التونسية صادر الليلة.



وأفادت الوزارة بأنه جرى، خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر بشأن أبرز التحديات القائمة والمستجدّة على الصعيدين الإقليمي والدولي وسبل مجابهتها.

