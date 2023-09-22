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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| طريقة ضارة لتناول الحليب.. أبراج تواجه تحديات في الحب.. صور ملابس سلمى الجابري ملكة جمال مصر

الحليب
الحليب

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تان وفستان لافت.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت المذيعة ياسمين عز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

10 صور تكشف عن ملابس سلمى الجابري قبل فوزها بملكة جمال مصر| شاهد

تصدرت  سلمى الجابري زوجة أحمد رمضان بيكهام لاعب النادي الأهلي، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام،  تتويجها بلقب ملكة جمال مصر لعام 2023.

كارثة صحية| تناول الحليب بهذه الطريقة يضر الصحة

الحليب الذي يُوصف غالبًا على أنه مشروب مغذي، كان عنصرًا غذائيًا أساسيًا للأشخاص في جميع أنحاء العالم، ويعتبر غذاء صحي منذ قرون، يعد الحليب مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم وفيتامين د والبروتين، ويعتبر مفيدًا للعظام.

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على إطلالات الملكة رانيا في أمريكا| شاهد

حرصت الملكة رانيا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا لها خلال رحلتها إلي أمريكا الأيام الماضية.

أبراج تواجه دائما تحديات في الحب.. هل أنت منهم؟

الحب هو جانب معقد ومتعدد الأوجه من جوانب الحياة، وجميعنا نواجه بعض التحديات في تلك الرحلة، ومع ذل، فإن بعض السمات والخصائص الشخصية المرتبطة بأبراج معينة يمكن أن تجعل بعض الأفراد أكثر عرضة لتحديات معينة في العلاقات.

 

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