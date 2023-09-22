نشرة المرأة والصحة| طريقة ضارة لتناول الحليب.. أبراج تواجه تحديات في الحب.. صور ملابس سلمى الجابري ملكة جمال مصر

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

حرصت المذيعة ياسمين عز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تصدرت سلمى الجابري زوجة أحمد رمضان بيكهام لاعب النادي الأهلي، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، تتويجها بلقب ملكة جمال مصر لعام 2023.

الحليب الذي يُوصف غالبًا على أنه مشروب مغذي، كان عنصرًا غذائيًا أساسيًا للأشخاص في جميع أنحاء العالم، ويعتبر غذاء صحي منذ قرون، يعد الحليب مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم وفيتامين د والبروتين، ويعتبر مفيدًا للعظام.

حرصت الملكة رانيا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا لها خلال رحلتها إلي أمريكا الأيام الماضية.

الحب هو جانب معقد ومتعدد الأوجه من جوانب الحياة، وجميعنا نواجه بعض التحديات في تلك الرحلة، ومع ذل، فإن بعض السمات والخصائص الشخصية المرتبطة بأبراج معينة يمكن أن تجعل بعض الأفراد أكثر عرضة لتحديات معينة في العلاقات.