300 جنيه وبأثر رجعي.. موعد صرف المعاشات بعد الزيادة الجديدة

يبحث أصحاب المعاشات والمهتمين بمعرفة موعد صرف الزيادة الجديدة للمنحة الاستثنائية للمعاشات التي أٌقرها الرئيس السيسي ضمن مجموعة من القرارات التي تحسن مستوى معيشة المواطن .

وجاء قرار الرئيس السيسي بمضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.

وبالنسبة لموعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر لتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023، لـ 11 مليون مستفيد.

وطرق صرف المعاشات يتم من خلال عدة طرق وهي ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، أو مكاتب البريد المصري ، والمحافظ الالكترونية على الهاتف المحمول وأيضا منافذ شركات فوري.

32 مليار جنيه سنويا

وللرد على تساؤلات المواطنين حول موعد صرف المنحة الاستثنائية، أوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إن تكلفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات 32 مليار جنيه سنويا، لافتاً إلى أن 11 مليون مواطن يستفيدون من المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه، مشيرًا إلى أن صرف المنحة الاستثنائية ال300 جنيه لأصحاب المعاشات في نوفمبر بأثر رجعي اعتبارا من أول أكتوبر .

1 أكتوبر وبأثر رجعي

وأوضح، قائلًا: "معاش شهر أكتوبر هنصرفه من يوم 1 أكتوبر، مجلس النواب هيبدأ انعقاده في الأول من أكتوبر لكن هيكون القانون لسة مصدرش، هينزل المعاش في شهر أكتوبر على الوضع الحالي، وفي شهر نوفمبر هينزل الزيادة بتاعت شهر 10 و11 في أول نوفمبر بأثر رجعي، كل صاحب معاش هيلاقي عنده 600 جنيه زيادة يوم 1 نوفمبر".