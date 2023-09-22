ندوات دينية بمناسبة ذكرى المولد النبوي بمراكز الشباب في سيناء

نظمت مديرية أوقاف شمال سيناء، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة الاحتفال، برنامج ندوات دينية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بمراكز الشباب في القرى والمدن بمراكز المحافظة تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل محافظ شمال سيناء، وإشراف الدكتور محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

سيرة الحبيب:

بدأ البرنامج بعقد ندوة دينية عن سيرة الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلم)، والتي أقيمت بمركز شباب المساعيد، حاضرا في الندوة الشيخ محمد الكيلاني إمام وخطيب مسجد المجمع الإسلامي بالمساعيد.

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أكد الكيلاني أن مولد الهادي البشير محمد ﷺ كان أمر فارقا في تاريخ الإنسانية ونقطة تحول من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام، ومن ذل العبودية إلى عهد الحرية والسلام.

كما جاء ميلاده صلى الله عليه وسلم تغيرا في مسار البشر من غياهب الشرك والوثنية، إلى الإيمان برب عظيم لأشريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

كما أعطي ميلاده السعيد بشري خير للعدالة بين بني الإنسان، واحترام الآخر، والسلام بين الناس، بعد أن كان العالم يعج بالحروب والظلم والعبودية، فكان أعظم الناس خلقا، وأصدقهم حديثا، وأحسنهم عفوا، فمدحه رب العالمين في كتابه الكريم بقوله تعالى (وإنك لعلى خلق عظيم).

وفي ختام الندوة تفاعل جمهور الحاضرين بطرح بعض الأسئلة على الشيخ حول موضوع الندوة والإجابة عليها.

