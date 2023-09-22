عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوات دينية بمناسبة ذكرى المولد النبوي بمراكز الشباب في سيناء

ندوات دينية حول سيرة
ندوات دينية حول سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم

نظمت مديرية أوقاف شمال سيناء، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة الاحتفال، برنامج ندوات دينية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بمراكز الشباب في القرى والمدن بمراكز المحافظة تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل محافظ شمال سيناء، وإشراف الدكتور محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

سيرة الحبيب:
بدأ البرنامج بعقد ندوة دينية عن سيرة الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلم)، والتي أقيمت بمركز شباب المساعيد، حاضرا في الندوة الشيخ محمد الكيلاني إمام وخطيب مسجد المجمع الإسلامي بالمساعيد.
[[system- code: ad: autoads]]
أكد الكيلاني أن مولد الهادي البشير محمد ﷺ كان أمر فارقا في تاريخ الإنسانية ونقطة تحول من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام، ومن ذل العبودية إلى عهد الحرية والسلام.

كما جاء ميلاده صلى الله عليه وسلم تغيرا في مسار البشر من غياهب الشرك والوثنية، إلى الإيمان برب عظيم لأشريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

كما أعطي ميلاده السعيد بشري خير للعدالة بين بني الإنسان، واحترام الآخر، والسلام بين الناس، بعد أن كان العالم يعج بالحروب والظلم والعبودية، فكان أعظم الناس خلقا، وأصدقهم حديثا، وأحسنهم عفوا، فمدحه رب العالمين في كتابه الكريم بقوله تعالى (وإنك لعلى خلق عظيم).

وفي ختام الندوة تفاعل جمهور الحاضرين بطرح بعض الأسئلة على الشيخ حول موضوع الندوة والإجابة عليها.
 

txt

أوقاف شمال سيناء تعلن انطلاق القافلة الدعوية المشتركة في العريش

سيناء مراكز الشباب النبوي ندوات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر حزين.. توشيبا تودع أسواق المال بعد سنوات من النجاح لهذا السبب

رسميًا الأن| مفاجأة قوية في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

كلمتان من الشناوي استفزتا شيكابالا|تفاصيل خناقة الزمالك وبيراميدز.. مين اللي شتم الأول؟

ماما تعبانة.. تصرف غريب لأوسوريو ليلة مباراة الزمالك وبيراميدز| تفاصيل

15 درجة إلى الخلف|الأرصاد تفجّر مفاجأة قبل ساعات من بدء الخريف رسميًا

محمد عبد المنعم: أتمنى انضمام لاعبي الزمالك لـ الأهلي

السمك البلطي سام| تحذير عاجل من سلامة الغذاء لهؤلاء الأشخاص.. فيديو

هترجع تشتريه بالشيكارة.. 3 قرارات عاجلة من الدولة لخفض أسعار السكر

ترشيحاتنا

زلزال بقوة 4.7 ريختر جزيرة سومطرة غرب إندونيسيا

3 عاطلين ينهون حياة سائق ويتخلصون من الجثمان في مقابر الخليفة

في ذكرى حربها مع العراق.. إيران تستعرض بمعدات عسكرية خارقة

بالأسماء.. ننشر توزيع العمل بمحكمة المنصورة

موقع صيني يكشف عن مكان الاجتماع الثنائي بين الأسد وشي.. شاهد

بث مباشر.. خطبة الجمعة من الحرمين الشريفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. صور تكشف أناقة ريهام حجاج| شاهد

كارثة صحية| تناول الحليب بهذه الطريقة يضر الصحة

10 صور تكشف عن ملابس سلمى الجابري قبل فوزها بملكة جمال مصر| شاهد

شافت الموت| ماذا حدث للفنانة منة بدر تيسير.. وتفاصيل احتجازها بالمستشفى

فيديو

مرض غامض يتفشى في دولة إفريقية.. أصاب 59 وأنهى حياة 7 حتى الآن «فيديوجراف»

مقطع فيديو لأب يحمل رضيعه يثير جدل وتعاطف رواد السوشيال ميديا.. شاهد

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ