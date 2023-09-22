معاون رئيس الوزراء الأسبق: لا يمكن تطبيق التصويت الإلكتروني بالانتخابات الرئاسية

أكد الدكتور عبد الله المغازى معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن المواد «208، 209، 210» تتحدث عن الهيئة الوطنية للانتخابات بمنظورها الجديد، موضحًا أن سماح الهيئة الوطنية للانتخابات بفتح حساب لمراقبة إنفاق الدعاية لكل مرشح حق أصيل لها.

وقال المغازي خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، إن التصويت الإلكتروني منصوص عليه في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ولكن هناك مخاوف من تطبيق هذا النظام.

التصويت الإلكتروني سيكون داخل اللجان ولكن بنظام الشاشات الإلكترونية

وتابع: البعض يعتقد أن التصويت الإلكتروني سيكون خارج اللجان المحددة الأمر الذي يزيد من احتمالية اختراقه، ولكن التصويت الإلكتروني سيكون داخل اللجان ولكن بنظام الشاشات الإلكترونية.

وأوضح المغازي، أن التصويت الإلكتروني لا يمكن تطبيقه في الانتخابات الرئاسية، ولكن يمكن تطبيقه في الانتخابات البرلمانية.