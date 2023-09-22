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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لأول مرة.. وزير الأوقاف يعلن وصول صكوك الإطعام إلى 36 مليون جنيه

توزيع اللحوم
توزيع اللحوم

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لأول مرة، تتجاوز صكوك الإطعام ستة وثلاثين مليونا ونصفا بزيادة أكثر من 7500 صك عن العام الماضي ومازال العطاء متصلا.

ومنذ أيام، أعلن وزير الأوقاف، في تصريح له، أن ‏صكوك الإطعام تحقق رقما قياسيا جديدا هذا العام ، بأكثر من 115 ألف صك بزيادة 1219 صكا عن جملة ما تم تحقيقه في العام الماضي، وذلك قبل الموعد المحدد بنحو أربعة أشهر.

وأوضح، وزير الأوقاف، أنه يستمر تحصيل صكوك الإطعام سنويا حتى 31 ديسمبر، من العام الجاري.

كما أعلن وزير الأوقاف أنه بمناسبة قرب الاحتفال بالمولد النبوي والاحتفال الخمسين لنصر أكتوبر المجيد،  تقرر توزيع 250 طن لحوم من مشروعي صكوك الأضاحي وصكوك الإطعام بالإضافة إلى نصف مليون شنطة غذائية بتكلفة 50 مليون جنيه مناصفة بين الأوقاف والتضامن الاجتماعي،  وذلك على الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف جمعة، أن عملية التوزيع ستبدأ منتصف شهر سبتمبر المقبل حيث يجري الآن إعداد الكشوف بأسماء المستحقين بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وزير الاوقاف صكوك الإطعام المولد النبوي لحوم

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