موقع صيني يكشف عن مكان الاجتماع الثنائي بين الأسد وشي.. شاهد

كشف الحساب الرسمي لموقع “أخبار الصين” على منصة X “تويتر سابقا”، عن المكان الذي التقي فيه الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره السوري، بشار الأسد، الذي وصل هانجتشو أمس الخميس.

وأفادت وسائل الإعلام الصينية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس شي جين بينج، التقى اليوم الجمعة بالرئيس السوري بشار الأسد في هانجتشو، عاصمة مقاطعة تشجيانج في شرق الصين. ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أكد الرئيس الصيني، في اجتماع مع نظيره السوري أن بكين ودمشق ستقيمان شراكة استراتيجية.

وقال الرئيس الصيني لنظيره السوري: "مستعدون لتعزيز التعاون مع دمشق". كما أعرب عن رغبة بلاده في العمل مع سوريا لتعزيز التعاون المشترك.

وقد وصل الرئيس السوري بشار الأسد صباح يوم الخميس إلى الصين في أول زيارة رسمية لبكين منذ عام ٢٠٠٤. ويرافق الأسد في هذه الزيارة، السيدة السورية الأولى أسماء الأسد ووفد رفيع المستوي لعقد سلسلة من الاجتماعات في بكين وتشانغتشو.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تحسن علاقات سوريا مع دول عربية وإقليمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع دول صديقة مثل الصين، حسبما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء. ومن المتوقع أن يبحث الأسد وشي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والصين في مختلف المجالات، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والإعمار والطاقة والتكنولوجيا.

كما من المحتمل أن يتطرق الطرفان إلى قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، مثل التطورات في سوريا والشرق الأوسط، والحرب على الإرهاب، والأزمة المهاجرية، والتغير المناخي، والحفاظ على التعددية والحوار بين الحضارات.

وقد يستغل الأسد فرصة زيارته للصين لشكر شي على دعمه المستمر لسوريا في مواجهة التحديات التي تواجهها، خاصة في مجلس الأمن، حيث استخدمت الصين حق الفيتو مرارًا لإحباط قرارات تستهدف سوريا.