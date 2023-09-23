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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

زعيم تاريخي.. حزب الإصلاح والنهضة: الرئيس السيسي بوابة مصر للعبور لبر الأمان

صدى البلد

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو بوابة بمصر للعبور إلى بر الأمان؛ باعتباره زعيمًا تاريخيا استثنائيا، استطاع العبور بمصر في ظل تحديات جسام، وظروف استثنائية ومعقدة، عقب ثورة 30 يونيو.

وأكد أن الرئيس السيسي هو الأقدر والأكفأ على قيادة المرحلة المقبلة؛ لأنه يمثل كافة المصريين، كما أنه الأوفق والأقدر على تجاوز ما تمر به مصر من التحديات الخارجية، بجانب التحديات الاقتصادية.

وتابع عبد العزيز خلال حواره مع صدى البلد ، أن حزب الإصلاح والنهضة لديه أولويات يطالب بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة القادمة، للعمل عليها، وأبرزها، أهمية استمرار النهج الخاص بفتح المجال العام والحوار الوطني، وتحويل مخرجاته إلى واقع يشعر به المواطن والنخب السياسية على حد سواء.

وأكمل رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحوار أنجز غايته، ويتبقى وضع المخرجات والتصورات التي نبعت من الحوار على طاولة الدرس والتحليل؛ من أجل تنفيذها على النحو الذي ستراه الدولة مناسبا، فالحوار وتوصياته في غاية الأهمية، ولكن الأهم من ذلك هو أن ترى توصياته ومخرجاته النور من أجل التطبيق العملي، وتفاعل الرئيس مع مخرجات الحوار؛ يكلل مجهودات القائمين عليه والمشاركين فيه بالنجاح.

هشام عبدالعزيز حزب الإصلاح والنهضة عبد الفتاح السيسي

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