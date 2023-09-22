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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد كشفها سبب انفصالها.. 5 صور لـ بشرى وزوجها السابق

صدى البلد

تصدرت  الفنانة بشرى، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل بعد كشفها عن سبب انفصالها عن زوجها الثانى سالم هيكل.


اعتادت الفنانة بشرى،  على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والأناقة في آن واحد، مما جعلها محطاهتمام متابعيها.

ونشرت الفنانة بشرى، صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام من احدثظهور لها رفقة زوجها وعلقت : حبيب القلب".

وتتميز الفنانة بشرى، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابسوفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد الفنانة بشرى، أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة عليكتفيها.

الفنانة بشرى لأول مرة عن أحد أسباب انفصالها عن زوجها الثاني سالم هيكل، وهو الأمر الذي تكتمت على أسبابه منذ إعلانه في مايوالماضي.

وقال بشرى خلال لقائها مع الإعلامية إنجي علي ببرنامج "أسرار النجوم" المذاع عبر نجوم إف إم: "أولادي حاليا الأولوية في حياتيوواخدين وقتي، وفي سن داخلين على مراهقة مبكرة ومحتاجين وجودي".

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الفنانة بشرى انفصالها عن زوجها تريند مؤشر البحث على موقع جوجل

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