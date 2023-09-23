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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ليكزس تكشف عن أحدث سياراتها الكهربائية الفاخرة

صدى البلد

نشرت شركة صناعة السيارات اليابانية الفاخرة "لكزس" صورة تشويقية لمفهوم سيارة كهربائية قادمة في سوقها المحلي، وكشفت عن جزء من الواجهة الأمامية للسيارة، بما في ذلك ما يبدو أنه مجموعة من مصابيح LED النهارية.

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ليكزس تكشف عن أحدث سياراتها الكهربائية الفاخرة

سيتم الكشف عن السيارة النموذجية بالكامل الشهر المقبل خلال معرض Japan Mobility Show 2023 وتمهد الطريق لأول سيارة تعمل بالبطارية من الجيل الجديد للعلامة التجارية Nippon والتي من المقرر أن تظهر لأول مرة في عام 2026 باستخدام منصة جديدة تمامًا، وعملية إنتاج مُعاد تصميمها، و التركيز على الكفاءة.

ومن غير الواضح ما إذا كانت السيارة التي تظهر في هذه الصورة التشويقية الأخيرة لها أي علاقة بسيارة السيدان المستقبلية التي تحمل شارة لكزس والتي تم عرضها في أبريل، ولكن انطلاقًا من الفتحات الكبيرة في المصد الأمامي والمرايا الجانبية الإلكترونية الرقيقة، فإننا نخاطر تخمين وأقول إنها نفس السيارة النموذجية.

وحاليًا، تبيع لكزس سيارة RZ الكروس أوفر الكهربائية بالكامل فقط في الولايات المتحدة، مع حصول أوروبا أيضًا على سيارة كهربائية صغيرة الحجم UX 300e، لكن العلامة التجارية الفاخرة المملوكة لتويوتا ترغب في الدخول في كل شيء مع المركبات التي تعمل بالبطارية، بهدف تقديم سيارة كهربائية، خيار لكل طراز تصنعه في عام 2030 والمركبات الكهربائية فقط بحلول عام 2035.

وستظهر أول سيارة خالية من الانبعاثات تم تصنيعها بموجب استراتيجية الكهربة الجديدة لأول مرة في عام 2026، استنادًا إلى منصة معيارية مكونة من ثلاث قطع تقول الشركة الأم تويوتا إنها تقلل من عدد عمليات الإنتاج وتزيد الإنتاجية، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى تطور قدرات الإنتاج لدى الشركة.

وفيما يتعلق بالبطارية، قالت تويوتا إن الجيل القادم من السيارات الكهربائية القادمة في عام 2026 سيستفيد من خيارين: حزمة الليثيوم أيون الكلاسيكية التي ستمكن من نطاق قيادة يزيد عن 427 ميلًا بينما تكلف تصنيعها أقل بنسبة 20 بالمائة من حزمة البطارية المجهزة لسيارة bZ4X الحالية، وخيار فوسفات حديد الليثيوم (LiFePO) الأرخص سيتيح نطاقًا يصل إلى 327 ميلًا، وكل ذلك بتكلفة أقل بنسبة 40 بالمائة من البطارية الموجودة في bZ4X.

وسيكون إصدار Li-ion قادرًا على الشحن السريع من 10 بالمائة من حالة الشحن (SoC) إلى 80 بالمائة في حوالي 20 دقيقة، بينما سيحتاج متغير LiFePo إلى 30 دقيقة تقريبًا لنفس عملية الشحن.

Japan Mobility Show الكروس اوفر bZ4X السيارات الكهربائية لكزس صناعة السيارات

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