بإطلالة جذابة .. رضوى الشربيني تسحر العيون في أحدث ظهور| شاهد

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة.

وتألقت رضوى الشربيني بإطلالة جذابة أنيقة، حيث ارتدت توب أنيق، مع بليزر باللون الفوشيا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، مما حاز على إعجاب متابعيها.

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر عبر قناة CBC سفرة.

هي وبس .. برنامج نسائي عربي تقدم من خلاله محتوى مخصص للسيدات وكيفية العناية بمظهرهن، وأن يبدين قويا ترغم العديد من الظروف الصعبة التي يمررن بها.