مروان يونس عن فيلمه الجديد دراكو رع: غريب جدا ومضحك

كشف الفنان والمذيع مروان يونس، عن تفاصيل فيلمه السينمائي الجديد، دراكو رع ، الذي يجمعه مع الفنان كريم أبو زيد، وخالد منصور، وشادي ألفونس، معقبا: "الفيلم غريب جدا ومضحك".

وأكد مروان يونس، خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم شيرين سليمان، أنه انتهى من تصوير جميع مشاهده في فيلم دراكو رع، مشيرا إلى أن فريق العمل يتبقى له يومين فقط للانتهاء من تصويره بشكل نهائي.

أجسد شخصيتين

وتابع مروان يونس، أنه يجسد شخصيتين في الفيلم، وأنه بذل مجهودا كبيرا في تصوير دوره بالفيلم.

وأكد مروان يونس: أنا تعبت أوي في الدور، وأكتر حاجة كانت تعباني في الفيلم، مشاهد الضرب اللي كنت بتعرض ليها، وأنا مش بتاع أكشن، والفيلم معتمد على جرافيكس.