لم يحدث.. المدير التنفيذي لنادي الزمالك يكشف حقيقة تبرع رجال أعمال

كشف عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك، تفاصيل جديدة عن الأوضاع داخل القلعة البيضاء، مشيرا إلى أنه تم ارسال قائمة المرشحين للجنة الأولمبية المصرية وفقا للقانون، وهناك ٦٥ مرشح حتى الآن.



وأضاف عماد البناني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أنه لم يتم تقديم أى تبرعات لنادي الزمالك من قبل رجال الأعمال كما يتردد خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن هناك دين على نادي الزمالك.

هاني العتال تبرع بمبلغ ٢ مليون جنية لصالح فريق كرة اليد



وتابع عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أن الأخبار عن أن هناك رجال أعمال قدموا تبرعات لحل أزمات نادي الزمالك ومستحقات اللاعبين غير دقيقة، مستدركا أن هاني العتال تبرع بمبلغ ٢ مليون جنية لصالح فريق كرة اليد.