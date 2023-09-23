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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

له 260 ألف دولار.. حقيقة لجوء سامسون أكينولا للفيفا لشكوى الزمالك

سامسون أكينولا
سامسون أكينولا

كشف أحمد الهواري، الناقد الرياضي، عن أن الأزمة داخل نادي الزمالك تتمثل في الفريق بشكل عام، وليس فقط في ملف الأجانب، موضحا أن الأزمة موجودة قبل مباراة أرتا سولار بكأس الكونفدرالية الأفريقية، إذ أنه قبل سفر الفريق تم صرف جزء من مستحقات اللاعبين. 

ناقد رياضي يكشف تفاصيل أزمة في الزمالك 

وأضاف "الهواري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن الرباعي الأجنبي فوجئوا بعدم صرف جزء من مستحقاتهم مثل اللاعبين المصريين، وهو ما تسبب في غضب اللاعبين الأجانب، وتم إرسال إنذارات لنادي الزمالك يطالبون بمستحقاتهم المتأخرة بالكامل، حيث إن سامسون أكينولا له حوالي 260 ألف دولار، وسيف الجزيري حوالي راتب موسم كامل، وإبراهيما نداي المبلغ الأكبر في المستحقات، ولكن خلال الأيام الماضية تحدث مسؤولي نادي الزمالك على عقد أكثر من جلسة مع اللاعبين لتهدئتهم. 

وتابع أن تم الحديث مع اللاعبين من قبل مدير الكرة بالفريق عبد الواحد السيد، والتأكيد على أن صرف مستحقات اللاعبين الأجانب سيتم الانتهاء منها. 

وأشار إلى أن الـ 4 لاعبين الأجانب أرسلوا إنذارات للنادي وليس شكوى لفسخ العقد، ولكن البعض ربط أن اللاعبين أرسلوا إنذارات يعني التفكير في شكوى النادي، ولكن اللاعبين لا يفكرون في شكوى نادي الزمالك، وخاصة سامسون أكينولا. 

الزمالك كاس الكونفدرالية مباراة أرتا سولار أزمة في الزمالك برنامج التاسعة

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