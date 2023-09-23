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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظاهرة غريبة في ألمانيا.. أشخاص في هيئة كلاب بساحات برلين

ظاهرة غريبة في ألمانيا..
ظاهرة غريبة في ألمانيا.. أشخاص في هيئة كلاب فى برلين

لقد كرم الله بني آدم بتفضيلهم على سائر المخلوقات، وصورهم في أحسن صورة، ولكن البعض منهم اليوم يركضون خلف الترهات وينعتون أنفسهم بالحيوانات والكلاب.

في حادثة غير عادية شهدتها ألمانيا، اجتمع حوالي 1000 شخص يعرفون أنفسهم بأنهم كلاب في محطة سكة حديد بوتسدام بلاتز في برلين للقاء الجماعي. 

وقد قوبل الحدث بردود فعل متباينة عبر الإنترنت، حيث أعرب بعض الأشخاص عن صدمتهم جراء تلك الأفعال، بينما سخر آخرون وانتقدوا المشاركين.

وفي مقطع فيديو سريع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر الحضور ممن يصفون أنفسهم بـ الكلاب وهم يتواصلون بالنباح والصفير تجاه بعضهم البعض.

يأتي هذا التجمع غير التقليدي للكلاب في أعقاب الضجة الواسعة التي أثارها توكو، وهو إنسان في اليابان، بعد حصوله على بدلة واقعية للغاية بقيمة 14000 دولار، ليعيش الآن طموح حياته في أن يصبح كلبًا.

وتوضح الدكتورة «إليزابيث فان» الأستاذة المساعدة في علم النفس بجامعة دوكيسن في بيتسبرج لصحيفة The Post سبب تلك التصرفات لذوي الفراء بأن بعضهم يعتقدون أنهم روح قطة أو كلب تتجسد في جسم بشري. 

المانيا الكلاب الحيوانات كلاب برلين مواقع التواصل الاجتماعي

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