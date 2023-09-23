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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لهذا السبب.. خالد جلال يوجه رسالة نارية لـ مدافع الزمالك

صدى البلد

أكد خالد جلال مدرب الزمالك السابق، أن غياب محمود حمدي الونش عن دفاع الزمالك أثر سلبا على الفريق أمام بيراميدز.


قال خالد جلال في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمود حمدي الونش تأثيره ظهر بشدة على دفاعات الزمالك، الفريق يعاني بدونه، كان يمنح الفريق ثقة كبيرة". 


وأضاف: "مصطفى الزناري عنده قوة وسرعة، وعبد الغني ومحمود علاء، لكن الونش دايما مقاتل". 


وعن حسام عبد المجيد مدافع الزمالك قال: "بقول لحسام احنا لسة بنبتدي وبنقول يا هادي، شيكابالا بيقعد، وعبد الشافي بيقعد، عبد الشافي ده حاجة لا تتكرر". 

الزمالك حسام عبد المجيد شيكابالا مدافع الزمالك مدرب الزمالك مدرب الزمالك السابق

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