أخبار التكنولوجيا | أوفر برايس على iPhone 15 Pro Max.. إزاى تشغل الراوتر بدون كهرباء

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
اوفر برايس على iphone 15 Pro Max.. سعره 99 ألف جنيه في مصر
تشهد سوق الهواتف الذكية الرائدة “فلاجشيب” حالة غير مسبوقة لأول مرة وهي ظاهرة الـ “أوفر برايس” على أحدث هاتف آيفون فى الأسواق iphone 15 Pro Max، بعد الإقبال الرهيب على الهاتف فور فتح آبل الأمريكية متاجرها أمام الجمهور.
هتوفر كتير.. سعر iphone 15 Pro Max في قطر
يتصدر جوال iPhone 15 Pro Max منصات التواصل الإجتماعي ومواقع الإنترنت المختلفة، بسبب انتظار الملايين له حول العالم من مستخدمي فئة الفلاجشيب الرائدة، ويمكنك الحصول عليه بسعر أقل من خلال المتاجر المتاحة فى دولة قطر.
لو النور بيقطع عندك.. إزاى تشغل الراوتر بدون كهرباء
يعانى عدد كبير من مستخدمي الإنترنت عند انقطاع التيار الكهربي بسب بتوقف الخدمة، ولكن من خلال حيلة بسيطة يمكنك الإستمتاع بالإنترنت بدون انقطاع تماماً.
iphone 15 Pro Max من الذهب بسعر 321 ألف جنيه فقط
يبحث الكثيرون عن التميز والتفرد من خلال أغلى وأثمن المقتنيات على الإطلاق، من هنا كانت فكرة شركة كافيار لتصنيع هواتف آيفون الفاخرة من الذهب والماس، والجلود والمعادن الباهظة، وها هي تقدم iphone 15 Pro Max من الذهب عيار 18 قيراط.
بعد طرحها في المتاجر رسميا.. أسعار ومواصفات جميع هواتف iphone 15
قدمت متاجر آبل، اليوم، رسميا، سلسلة آيفون 15 الأحدث لديها للجمهور؛ بعدما تواجدوا منذ الصباح الباكر لاستلام النسخ التي قاموا بالحجز المسبق لها عبر موقعها الإلكتروني، وأظهرت الأعداد الكبيرة مدى استعداد المستهلكين لشراء iphone 15.