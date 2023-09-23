أخبار التكنولوجيا | أوفر برايس على iPhone 15 Pro Max.. إزاى تشغل الراوتر بدون كهرباء

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تشهد سوق الهواتف الذكية الرائدة “فلاجشيب” حالة غير مسبوقة لأول مرة وهي ظاهرة الـ “أوفر برايس” على أحدث هاتف آيفون فى الأسواق iphone 15 Pro Max، بعد الإقبال الرهيب على الهاتف فور فتح آبل الأمريكية متاجرها أمام الجمهور.

يتصدر جوال iPhone 15 Pro Max منصات التواصل الإجتماعي ومواقع الإنترنت المختلفة، بسبب انتظار الملايين له حول العالم من مستخدمي فئة الفلاجشيب الرائدة، ويمكنك الحصول عليه بسعر أقل من خلال المتاجر المتاحة فى دولة قطر.

يعانى عدد كبير من مستخدمي الإنترنت عند انقطاع التيار الكهربي بسب بتوقف الخدمة، ولكن من خلال حيلة بسيطة يمكنك الإستمتاع بالإنترنت بدون انقطاع تماماً.

يبحث الكثيرون عن التميز والتفرد من خلال أغلى وأثمن المقتنيات على الإطلاق، من هنا كانت فكرة شركة كافيار لتصنيع هواتف آيفون الفاخرة من الذهب والماس، والجلود والمعادن الباهظة، وها هي تقدم iphone 15 Pro Max من الذهب عيار 18 قيراط.

قدمت متاجر آبل، اليوم، رسميا، سلسلة آيفون 15 الأحدث لديها للجمهور؛ بعدما تواجدوا منذ الصباح الباكر لاستلام النسخ التي قاموا بالحجز المسبق لها عبر موقعها الإلكتروني، وأظهرت الأعداد الكبيرة مدى استعداد المستهلكين لشراء iphone 15.