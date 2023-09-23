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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كاميرا 108 ميجابكسل ومعالج كوالكوم.. أفضل موبايل Oppo للشباب بسعر مناسب

هاتف أوبو Oppo Reno
هاتف أوبو Oppo Reno 8 T

يعد هاتف Oppo Reno 8 T من شركة أوبو الصينية واحدا من أكثر هواتف الشركة المناسبة للشباب، حيث يقدم الهاتف إمكانات كبيرة أبرزها معالج شركة كوالكوم الأمريكية وكاميرا فائقة بدقة 108 ميجابكسل، مع تصميم أنيق، وسعر مناسب.    

وجاء هاتف أوبو Oppo Reno 8 T بشاشة منحنية من نوع OLED، قياس 6.7 بوصة، بجودة عرض +FullHD تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع حماية للزجاج من نوع Asahi Glass AGC DT-Star2، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

ويقدم هاتف أوبو Oppo Reno 8 T كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل، إلى جانب مستشعرين بدقة 2 ميجابكسل، أحدهما ماكرو والآخر للعمق، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.  

ويعمل هاتف أوبو Oppo Reno 8 T بمعالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 695، من تصنيع شركة كوالكوم الأمريكية، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من سعة 128 جيجابايت. 

ويحتوي هاتف أوبو Oppo Reno 8 T على بطارية سعة 4800 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع وفقا لمعيار SuperVOOC بقدرة 67 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف بالكامل في غضون 44 دقيقة، كما يعمل مع نظام تشغيل أندرويد 13. 

ويتوفر هاتف أوبو Oppo Reno 8 T في السوق المصري بسعر من حوالي 9 آلاف و 500 جنيهًا ، ويختلف السعر حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

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