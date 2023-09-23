بعد العقوبة القاسية.. الزمالك يحسم مصير حسام عبد المجيد مع الفريق

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن مصير اللاعب حسام عبد المجيد مع نادي الزمالك، بعد أزمته الأخيرة من الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

ورفض حسام عبد المجيد التواجد مع الفريق؛ بعد علمه بقرار استبعاده من التشكيلة الأساسية، قبل مباراة فريقه ضد بيراميدز، الخميس الماضي، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.

وقال سيف زاهر عبر قناة “ملعب أون تايم” المذاع عبر قناة “أون تايم سبورتس”: "حسام عبد المجيد سيشارك في مران الزمالك بشكل طبيعي ومتواجد في اللقاء القادم".

وأضاف:" حسام عبد المجيد تم تغريمه 200 ألف جنيه، لكن العقوبة المالية لا تعني الإيقاف، لأن إيقاف اللاعب بمثابة عقوبة للنادي وليس اللاعب".

وتعادل الزمالك مع بيراميدز 2-2 في افتتاح مشواره بمسابقة الدوري.