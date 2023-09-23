القصة الكاملة لـ براءة مرتضى منصور من سب وقذف الخطيب

قضت محكمة الجنح الاقتصادية ببراءة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

براءة مرتضى منصور من سب الخطيب

القضية الجديدة تحمل رقم 1443 لسنة 2023 اقتصادية القاهرة بناءً على الشكوى المقدمة للنائب العام ضد مرتضى بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب وإساءة استخدام وسائل التواصل والانزعاج، حيث تنظر المحكمة في هذه القضية بناءً على الشكوى المقدمة للنائب العام من قبل المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق؛ بسبب اتهامه بإزعاج الكابتن محمود الخطيب وسبه وقذفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، قررت النيابة العامة إحالة مرتضى منصور إلى المحاكمة الجنائية؛ للنظر في محاكمته بتهمة إزعاج محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، فضلًا عن سبه وقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بناءً على الشكوى المقدمة من المحامي محمد عثمان.

وحددت الجهات المختصة جلسة 25 نوفمبر لنظر أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور في جنحتين مقامتين ضده أمام محكمة جنح قصر النيل، من محامي شهير بتهمة السب والقذف والتشهير، والطعن في أحكام القضاء والتشكيك في أعمال جهات التحقيق المختصة.

وكانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، قررت تأجيل محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في قضية جديدة بتهمة سب وقذف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، لجلسة 7 نوفمبر للاطلاع والإعلان بالدعوى المدنية.

وكان المستشار القانوني للنادي الأهلي محمد عثمان، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور يتهمه فيه بالتعدي عليه بالسب والإزعاج بإساءة استعمال وسائل التواصل بأن نعته بعبارات خادشة للاعتبار عبر مداخلة تليفزيونية ببرنامج "زملكاوى"، وذلك بتاريخ 22 أغسطس من العام الماضي.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، قضت بحبس رئيس نادي الزمالك 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 واردمالية.

و قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة رئيس نادي الزمالك السابق بالحبس 3 أشهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، والذي تقدم باستئناف على الحكم والمؤجل نظرها لجلسة 9 نوفمبر المقبل، لحضور المتهم بشخصه.