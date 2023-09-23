أخبار التكنولوجيا|أفضل موبايل Oppo للشباب بسعر مناسب.. وفعل هذه الإجراءات فورا لتأمين حساب فيسبوك

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
كوالكوم الأمريكية تستغني عن مئات الموظفين في الصين وتايوان لهذه الأسباب
قررت شركة كوالكوم الأمريكية الاستغناء عن مئات الموظفين في الصين وتايوان، نظرا للتراجع الكبير الذي تشهده صناعة الرقائق وأشباه الموصلات منذ فترة.
تكرار اختراق فيسبوك.. فعل هذه الإجراءات فورا لتأمين حسابك
خلال الفترة القليلة الماضية شهدت عمليات اختراقات موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك Facebook زيادة ملحوظة، الأمر الذي يتطلب تأمين الحسابات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين وحماية فيسبوك لكي لا يكون حسابك فريسة سهلة للمستخدمين.
انسى ارتفاع الأسعار.. أفضل موبايل سامسونج لمحدودي الدخل
يعتبر أكثر ما يركز عليه راغبو شراء الهواتف الذكية من محدودي الدخل هو المواصفات المميزة للهاتف مع السعر المناسب، وعلى الرغم من أن هذين العاملين من الصعب في الوقت الحالي أن يجتمعا في هاتف واحد إلا أن هناك بعض الهواتف التي تقدم مثل هذا الأمر.
كاميرا 108 ميجابكسل ومعالج كوالكوم.. أفضل موبايل Oppo للشباب بسعر مناسب
يعد هاتف Oppo Reno 8 T من شركة أوبو الصينية واحدا من أكثر هواتف الشركة المناسبة للشباب، حيث يقدم الهاتف إمكانات كبيرة أبرزها معالج شركة كوالكوم الأمريكية وكاميرا فائقة بدقة 108 ميجابكسل، مع تصميم أنيق، وسعر مناسب.
شاومي Xiaomi تقلب موازين الأسواق بهذا الهاتف.. اعرف مواصفاته
تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق سلسلة هواتفها الذكية Xiaomi 14 خلال الفترة المقبلة، حيث كشفت تسريبات جديدة أن السلسلة قد حصلت بالفعل على شهادة 3C الصينية، كما أظهرت مواصفات الهاتف الأفضل في المجموعة Xiaomi 14 Ultra.