عمومية السلة تنتخب محمد إيهاب وأيمن علي لعضوية مجلس الإدارة

عقدت اليوم السبت، الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة السلة، بمقر الاتحاد، لانتخاب عضوين جديدين للانضمام إلى مجلس الإدارة.

وحضر 29 ناديا من أصل 30 بالجمعية العمومية للاتحاد، وقام ممثلو الأندية بالتصويت لاختيار العضوين الجديدين بمجلس إدارة الاتحاد، تحت إشراف لجنة قضائية واعضاء من اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة.

وحصل المرشح محمد إيهاب على 27 صوت، بينما حصل أيمن علي عودة على 17 صوت، وحصل المهندس شريف سليمان على 14 صوت.

وبهذه النتيجة أعلنت اللجنة فوز كل من محمد إيهاب محسن، وأيمن علي عودة، على عضوية مجلس إدارة الاتحاد.

وأصبح تشكيل مجلس إدارة الاتحاد الجديد مكونا من: الدكتور مجدي أبو فريخة رئيسًا، عمرو مصيلحي نائب الرئيس، وعضوية كلا من: المهندس خالد القوصي، المهندس حسين البشبيشي، كابتن رحاب الغنام، محمد فتحي، حمدي المناعي، أيمن علي، محمد إيهاب.