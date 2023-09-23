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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زوجة نجم الأهلي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

صدى البلد

نشر يارا نعوم زوجة نجم الأهلي السابق، عماد متعب، صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي انستجرام.

وظهرت يارا في الصور بفستان اخضر شيك وتسريحه شعر بسيطة خطفت بها الأنظار .


من هي يارا نعوم زوجة عماد متعب ؟

يارا نعوم هي ملكة جمال مصر السابقة ، حيث أنها شاركت في تلك المسابقة خلال عام 2008 ، وحصلت على ذلك اللقب ، وكانت قبل مشاركتها في تلك المسابقة قد درست الديكور بمعهد السينما ، ثم بدأت العمل كمهندسة ديكور  تحت التدريب حيث أنها كانت تقوم بتصميم وإنشاء الديكورات وذلك تحت إشراف مهندسي الديكور الآخرين ، وكان من ضمن الأعمال الدرامية التي عملت فيها مسلسل "أحزان مريم " وفيلم "حين ميسرة".


يُذكر أن يارا نعوم تزوجت من عماد متعب في عام 2013، وأنجبت منه ابنتيها تمارا وسيلين، ويعيشان معا حياة زوجية مستقرة.

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